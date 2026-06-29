Лимит страхования вкладов предложили поднять

Группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее руководителем Геннадием Зюгановым предложила увеличить размер возмещения по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, с 1,4 миллиона до трех миллионов рублей. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 29 июня.

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Авторы инициативы отметили, что размер вклада, подлежащего возмещению, повышался лишь в 2014 году (с 700 тысяч рублей до 1,4 миллиона рублей).

«Учитывая весьма высокие темпы инфляции, многие граждане вынуждены разделять сумму вкладов между несколькими банками, что также может нести в себе дополнительные риски», — пояснили парламентарии.

Они также указали, что на долю вкладов от одного до трех миллионов рублей приходится 28 процентов от их общего объема. «Таким образом, в настоящее время сложилась ситуация, при которой значительное число граждан не попадают под страхование вкладов в банках Российской Федерации», — добавили законодатели.