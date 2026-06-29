Экономист: страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, что в 2027 году страховые пенсии в России планируют проиндексировать дважды.

В беседе с РИА «ФедералПресс» он пояснил, что страховая пенсия назначается в рамках обязательного пенсионного страхования. Для её получения нужны три условия: достижение установленного пенсионного возраста, не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и минимум 15 лет страхового стажа.

По словам экономиста, с 1 февраля выплаты должны увеличиться на 4%, а с 1 апреля — ещё на 3,4% в 2027.

Экономист добавил, что для работающих пенсионеров, которые официально трудятся в 2026 году, в августе 2027-го предусмотрено ещё одно увеличение страховой пенсии с учётом набранных за год пенсионных коэффициентов.

Ранее Балынин в беседе с RT сообщил, что выплата страховых пенсий в отдельных случаях может приостанавливаться.