Российские банки с 1 июля начали обмениваться идентификационными номерами налогоплательщиков (ИНН) при переводах физических и юридических лиц через Систему быстрых платежей (СБП). Нововведение призвано повысить эффективность борьбы с мошенническими операциям. Об этом сообщает ТАСС.

Для клиентов банков порядок переводов не изменится. Как и прежде, деньги можно будет отправлять по номеру телефона, а передачу ИНН между собой кредитные организации будут осуществлять автоматически через инфраструктуру Национальной системы платежных карт (НСПК).

Предполагается, что использование ИНН в качестве дополнительного идентификатора позволит банкам быстрее выявлять подозрительные операции и противодействовать финансовому мошенничеству. Аналогичный механизм уже применяется при операциях в платежной системе «Мир».

ИНН представляет собой уникальный 12-значный номер, который присваивается налогоплательщику один раз и остается неизменным независимо от смены фамилии, места жительства или других персональных данных.

НСПК обеспечивает обработку операций по картам «Мир» и участвует в развитии Системы быстрых платежей совместно с Банком России. Единственным акционером компании является Банк России.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июля изменится порядок формирования кредитной истории. Ключевое изменение в досье заемщика появится информация о прежних кредиторах. В настоящее время механизм передачи данных при переуступке прав требования работает неидеально. Еще одно важное новшество: будет фиксироваться не просто дата, а точное время каждого события.