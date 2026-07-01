В России увеличился средний размер пенсии

В Росстате сообщили об увеличении среднего размера пенсии за год более чем на 8%. В мае он составил 25 400 рублей. Такие данные содержатся в докладе ведомства «Социально-экономическое положение России». В документе также отмечается, что средняя месячная зарплата в стране в апреле 2026-го превысила 109 тысяч рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 11%. Кроме того, в Росстате заявили, что объём ввода жилья в период с января по май уменьшился на 21,7% — до 35 млн кв. метров. Показатель сравнивался с данными за первые пять месяцев 2025.