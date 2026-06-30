Названы страны, где нет всеобщей пенсии по старости

Во многих странах мира нет универсальной пенсии по старости для всех граждан.

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Выплаты там либо не предусмотрены для большинства пожилых людей, либо зависят от официальной занятости, страховых взносов и стажа, пишет «Финансы Mail».

«Чаще всего причина в низких доходах бюджета, высокой доле неформальной занятости и слабом охвате населения системой социального страхования. Поэтому пожилые люди нередко вынуждены рассчитывать на родственников, общины, благотворительность или адресную помощь. В Афганистане полноценной пенсионной системы для большинства жителей нет. Ранее выплаты касались в основном работников госсектора, военных, полицейских, учителей и врачей. После смены власти в 2021 году пенсии фактически остановились, однако в 2025-м власти объявили о возобновлении выплат примерно для 150 тыс. человек из государственного сектора», — отмечается в статье.

В Буркина-Фасо пенсия доступна только отдельным категориям работников — прежде всего занятым официально и госслужащим. Похожая ситуация сохраняется в Бурунди, Камеруне, Нигерии, Пакистане и Сьерра-Леоне.

В Бутане пенсии в основном получают госслужащие, военные и сотрудники госкомпаний. Даже в богатых странах, например Люксембурге и Монако, выплаты зависят от стажа и взносов. То есть отсутствие всеобщей пенсии не всегда означает полное отсутствие поддержки, но помощь часто доступна не всем.