Названы страны, где нет всеобщей пенсии по старости
Во многих странах мира нет универсальной пенсии по старости для всех граждан.
Выплаты там либо не предусмотрены для большинства пожилых людей, либо зависят от официальной занятости, страховых взносов и стажа, пишет «Финансы Mail».
«Чаще всего причина в низких доходах бюджета, высокой доле неформальной занятости и слабом охвате населения системой социального страхования. Поэтому пожилые люди нередко вынуждены рассчитывать на родственников, общины, благотворительность или адресную помощь. В Афганистане полноценной пенсионной системы для большинства жителей нет. Ранее выплаты касались в основном работников госсектора, военных, полицейских, учителей и врачей. После смены власти в 2021 году пенсии фактически остановились, однако в 2025-м власти объявили о возобновлении выплат примерно для 150 тыс. человек из государственного сектора», — отмечается в статье.
В Буркина-Фасо пенсия доступна только отдельным категориям работников — прежде всего занятым официально и госслужащим. Похожая ситуация сохраняется в Бурунди, Камеруне, Нигерии, Пакистане и Сьерра-Леоне.
В Бутане пенсии в основном получают госслужащие, военные и сотрудники госкомпаний. Даже в богатых странах, например Люксембурге и Монако, выплаты зависят от стажа и взносов. То есть отсутствие всеобщей пенсии не всегда означает полное отсутствие поддержки, но помощь часто доступна не всем.