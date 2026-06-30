«Мечтают о 200 тысячах!»: В SuperJob высмеяли расчеты средней зарплаты москвичей

Зарплаты подавляющего большинства москвичей не дотягивают до 100 тысяч рублей, сказал НСН Алексей Захаров. Об официальной средней зарплате 219 тысяч рублей 90% москвичей могут лишь мечтать — абсолютное большинство жителей столицы зарабатывают меньше 100 тысяч рублей. Об этом НСН заявил основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

Средняя заработная плата в Москве за пять лет увеличилась более чем на 103 тысячи рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что жители столицы в 2026 году получают в среднем 219,6 тысячи рублей против 116,3 тысячи рублей в 2021 году. По словам Захарова, 90% москвичей о такой средней зарплате могут лишь мечтать.

«Росстат берет среднюю арифметическую зарплату, из которой надо вычитать налоги. В Москве есть люди со сверхвысокими доходами, которые получают миллионы долларов в месяц, и есть 90% обычных москвичей, для которых зарплата 200 тысяч рублей — это мечта. Люди с зарплатой 200 тысяч рублей — это средний класс. Чаще всего люди зарабатывают до 100 тысяч рублей, это абсолютное большинство — продавцы, медсестры и так далее. Так что в этом показателе практического смысла для москвича нет — только раздражение и неверие в статистику, ориентироваться на такие цифры не стоит», — сказал Захаров.

Ранее Захаров заявил, что сегодня при желании можно выйти на новое место работы за три дня или даже часа, но это при условии реальных ожиданий соискателя по зарплате и условиям. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».