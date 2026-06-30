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«Мечтают о 200 тысячах!»: В SuperJob высмеяли расчеты средней зарплаты москвичей

Национальная Служба Новостей

Зарплаты подавляющего большинства москвичей не дотягивают до 100 тысяч рублей, сказал НСН Алексей Захаров. Об официальной средней зарплате 219 тысяч рублей 90% москвичей могут лишь мечтать — абсолютное большинство жителей столицы зарабатывают меньше 100 тысяч рублей. Об этом НСН заявил основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

«Мечтают о 200 тысячах!»: В SuperJob высмеяли расчеты средней зарплаты москвичей
© ТАСС

Средняя заработная плата в Москве за пять лет увеличилась более чем на 103 тысячи рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что жители столицы в 2026 году получают в среднем 219,6 тысячи рублей против 116,3 тысячи рублей в 2021 году. По словам Захарова, 90% москвичей о такой средней зарплате могут лишь мечтать.

«Росстат берет среднюю арифметическую зарплату, из которой надо вычитать налоги. В Москве есть люди со сверхвысокими доходами, которые получают миллионы долларов в месяц, и есть 90% обычных москвичей, для которых зарплата 200 тысяч рублей — это мечта. Люди с зарплатой 200 тысяч рублей — это средний класс. Чаще всего люди зарабатывают до 100 тысяч рублей, это абсолютное большинство — продавцы, медсестры и так далее. Так что в этом показателе практического смысла для москвича нет — только раздражение и неверие в статистику, ориентироваться на такие цифры не стоит», — сказал Захаров.

Ранее Захаров заявил, что сегодня при желании можно выйти на новое место работы за три дня или даже часа, но это при условии реальных ожиданий соискателя по зарплате и условиям. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».