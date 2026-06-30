Маркировка международных звонков обойдется операторам в 3 млрд рублей

Внедрение обязательной маркировки международных звонков может обойтись российским операторам связи примерно в 3 млрд рублей в первый год, следует из материалов к проекту постановления Минцифры, опубликованных на федеральном портале проектов нормативных актов.

Согласно проекту, с 1 марта 2027 года все входящие звонки с иностранных номеров должны сопровождаться пометкой «иностранный вызов», а при наличии технической возможности — еще и указанием страны, из которой совершается звонок. Новая мера входит во второй пакет антимошеннических поправок, который также предусматривает возможность для граждан самостоятельно запретить прием международных звонков. Закон был принят Госдумой во втором и третьем чтении 9 июня и подписан президентом России Владимиром Путиным 26 июня.

Как сообщает «Коммерсантъ», Минцифры намерено дополнительно собрать информацию о фактических затратах и оценить их. При этом в ведомстве считают, что новое правило не приведет к значительным расходам для операторов, поскольку большинство компаний уже располагает необходимыми техническими решениями.

Операторы связи, опрошенные «Коммерсантом», с такой оценкой не согласны. В Т2 отмечают, что после блокировки голосовых звонков в Telegram и WhatsApp число международных вызовов выросло примерно на 30%, а запуск сервиса маркировки потребовал установки нового оборудования и дополнительных инвестиций. В «Вымпелкоме» заявили, что уже информируют абонентов о международных вызовах, однако подобные решения требуют существенных технических, организационных и финансовых затрат и реализуются за счет самих операторов. В «Мегафоне» сообщили, что для отображения страны, из которой поступает звонок, потребуется доработка существующей инфраструктуры.