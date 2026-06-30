В Альфа-банке объяснили причину блокировки средств на счетах иностранцев

Нерезиденты, проживающие в России, столкнулись с ограничениями средств не только на депозитах, но и на текущих счетах. Так двое из них пожаловались в профильном чате на блокировку текущего счета Альфа-банком уже после блокировки депозитов.

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Один из собеседников Frank Media рассказала, что у нее на депозите в Альфа-банке хранилось несколько миллионов рублей, часть из которых она вывела на текущий счет. Сначала банк заблокировал средства на ее депозите, а 30 июня в приложении появилась отметка о том, что по ее текущему счету также действуют ограничения, а данные об остатке средств на нем исчезли. По ее словам, ей пришлось снимать деньги со счетов в других банках, опасаясь блокировки.

Представитель Альфа-банка указал, что там, «как и в других банках», действуют строго в соответствии с указом президента №377 от 1 июня 2026 года и открывает счета типа С клиентам, попадающим под его действие.

«Все вклады и проценты от этих вкладов после их окончания, при досрочном расторжении и частичном востребовании перечисляются на счета типа С», — говорится в его ответе на запрос Frank Media.

Он заверил, что банк в диалоге с клиентами и для получения сумм вкладов и процентов со счета С рекомендует им предоставить документы, подтверждающие, что клиент не попадает под действие указа. Такими документами в частности являются паспорт гражданина России или вид на жительство в РФ.

Представитель ВТБ указал, что банк опирается на официальные разъяснения ЦБ, «которые четко определяют порядок работы с клиентами». «Все они учтены в нашей работе», — прокомментировал представитель группы.

История блокировок

Причиной происходящего стали изменения, внесенные в указ № 95 от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». С 1 июня 2026 года банки, помимо прочего, должны руководствоваться этим указом при начислении процентов по банковским вкладам, если вкладчик не является гражданином РФ.

Банки начали ограничивать доступ нерезидентов к счетам из-за изменений, которые ввели особый порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами из «недружественных» государств. Указ не содержит детального порядка применения этих положений к депозитам: не уточняет, имеет ли значение сумма средств, наличие у клиента ВНЖ или других документов, подтверждающих право на проживание в России. В частности, с блокировками столкнулись иностранцы, обслуживавшиеся в Т-банке, Альфа-банке и ВТБ.

Это привело в жалобам иностранцев на блокировку депозитов и счетов, если на них перечислялись проценты от вкладов.