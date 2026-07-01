В России ужесточили правила предоставления микрозаймов для МФО

В России с 1 июля ужесточаются правила предоставления микрозаймов. Как пояснил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, изменения направлены на защиту прав заемщиков микрофинансовых организаций (МФО).

"Банк России утвердил обновленный стандарт, который жестко ограничивает возможность навязывать клиентам дополнительные услуги. Теперь МФО не смогут автоматически ставить галочку о согласии на страховку или юридическое сопровождение - заемщик должен давать такое согласие осознанно и отдельно", - указал он.

Также запрещены визуальные уловки: раньше некоторые компании оформляли договор так, что выгодные условия бросались в глаза, а все остальные - в том числе невыгодные - были напечатаны мелко и нечитаемо, подчеркнул депутат.