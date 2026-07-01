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В России ужесточили правила предоставления микрозаймов для МФО

ТАСС

В России с 1 июля ужесточаются правила предоставления микрозаймов. Как пояснил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, изменения направлены на защиту прав заемщиков микрофинансовых организаций (МФО).

В России ужесточили правила предоставления микрозаймов для МФО
© РИА Новости
"Банк России утвердил обновленный стандарт, который жестко ограничивает возможность навязывать клиентам дополнительные услуги. Теперь МФО не смогут автоматически ставить галочку о согласии на страховку или юридическое сопровождение - заемщик должен давать такое согласие осознанно и отдельно", - указал он.

Также запрещены визуальные уловки: раньше некоторые компании оформляли договор так, что выгодные условия бросались в глаза, а все остальные - в том числе невыгодные - были напечатаны мелко и нечитаемо, подчеркнул депутат.

"С 1 июля такой подход исключен. Например, если человек оформляет заем через интернет, ему больше не нужно выискивать в тексте скрытые опции и снимать лишние галочки. Все дополнительные услуги предлагаются отдельно, и от них можно отказаться. А сам договор должен быть составлен так, чтобы заемщик видел все условия, включая те, что могут быть ему невыгодны", - заключил Игошин.