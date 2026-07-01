Россияне скупают доллары в банках: с чем связан ажиотаж

В период с января по май текущего года на российском финансовом рынке зафиксирован беспрецедентный рост спроса на наличную иностранную валюту, который, по оценкам крупнейших кредитных организаций и аналитиков, составил в среднем 31%.

Пик этой покупательской активности пришелся на май, что подтверждается официальной статистикой банковского сектора, сообщает ИА DEITA.RU.

Масштабы так называемого «валютного бума» наглядно иллюстрируют данные о чистых покупках. В апреле физические лица приобрели валюту на сумму 108 млрд рублей, что почти в два раза превышает мартовский показатель, составлявший 65,2 млрд рублей.

В мае тенденция к росту сохранилась: в ряде коммерческих банков объемы операций практически удвоились по сравнению с началом года. При этом динамика спроса носила неоднородный характер в зависимости от конкретного финансового института.

Например, в «Русском стандарте» зафиксирован умеренный рост на 12%, тогда как «Абсолют Банк» столкнулся с гораздо более резким скачком, где майские показатели превысили предыдущие на 60%.

Наиболее выраженный ажиотаж наблюдался в цифровом сегменте. По данным портала «Банки.ру», количество онлайн-заявок на обмен валюты в мае выросло в пять раз по сравнению с апрелем и более чем в двенадцать раз относительно январского уровня.

Анализируя причины такого поведения граждан, эксперты выделяют два ключевых фактора. Во-первых, значительную роль сыграло временное укрепление курса рубля. Весной российская валюта укрепилась примерно на 12% к январским значениям, что население восприняло как создание благоприятного окна возможностей для приобретения подешевевших долларов, евро и юаней.

Россиянам дали совет на фоне снижения курса доллара

Во-вторых, спрос был подогрет сезонным фактором и защитными инвестиционными настроениями. Часть граждан традиционно формировала запасы наличных перед началом сезона отпусков для зарубежных поездок.

При этом, согласно данным социологических опросов, около 44% респондентов рассматривали покупку валюты не как операционную необходимость, а как долгосрочную инвестицию в «актив-убежище», стремясь застраховать свои сбережения на фоне ожиданий возможного ослабления рубля к концу летнего периода.