Исследование Rambler&Co: каждый четвертый россиянин уже опробовал оплату частями

Сервисы оплаты частями становятся инструментом финансового планирования для зрелой аудитории.

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Каждый четвертый россиянин (25%) уже использовал возможности сервисов оплаты частями (BNPL), следует из исследования медиахолдинга Rambler&Co и Сбера. Сервисы BNPL (buy now, pay later – «купи сейчас, заплати потом») позволяют разделить стоимость покупки на несколько платежей и оплачивать ее постепенно, а не единовременно. При оформлении покупки клиент оплачивает 25% стоимости сразу, а оставшаяся сумма списывается равными платежами один раз в две недели. Такой способ оплаты доступен как в интернет-магазинах партнеров, так и в офлайн-точках – достаточно выбрать соответствующий способ оплаты при оформлении заказа или нажать кнопку «Оплатить частями» на платежном терминале.

Исследование показало, что каждый четвертый уже пробовал оплату частями: 11% респондентов делают покупки таким образом регулярно, а 14% – использовали этот способ несколько раз. Еще 44% знают о такой опции, но пока не пользовались ей. В то же время почти треть опрошенных (31%) призналась, что впервые услышала о таком способе оплаты во время опроса.

Большинство тех, кто использует оплату частями, делает это нечасто: 67% – один-два раза в год, 22% – несколько раз в год. Примерно раз в месяц используют такие сервисы 7%. И только 4% прибегают к этому механизму несколько раз в месяц.

Самая популярная категория товаров, в которой применяют оплату частями, – электроника и бытовая техника (28%). 12% пользуются сервисом при покупке товаров для дома и ремонта, 10% – во время шопинга (одежда, обувь, аксессуары). Среди менее популярных категорий – образование и курсы, спортивные и детские товары, путешествия и билеты, а также медицинские услуги. 27% респондентов выбрали вариант «другое».

43% респондентов используют оплату частями для дорогостоящих покупок, на которые сложно выделить всю сумму из бюджета. Под дорогостоящими покупками 39% имеют в виду покупки на сумму более 50 тысяч рублей. 17% применяют оплату частями, когда приходится совершать незапланированные покупки, а 14% – когда нужна срочность. Эти сценарии соответствуют самой модели сервиса: получить нужную вещь сразу и расплачиваться за нее позже комфортными платежами.

Четверть опрошенных уже интегрировала оплату частями в свои повседневные финансовые сценарии. Так, 6% пользуются ей для регулярных покупок, чтобы не платить всю сумму сразу, а распределить бюджет иным способом. А 20% признались, что прибегают к оплате частями просто потому, что есть такая возможность.

В ходе опроса респондентов спросили о конкретных ситуациях, когда они обычно используют оплату частями. Ответы говорят о том, что это далеко не всегда «палочка-выручалочка» в ситуации нехватки денег. Россияне научились просчитывать личную выгоду исходя из обстоятельств. Так, почти каждый четвертый (24%) прибегает к оплате частями, когда не хочется выводить деньги из накоплений. 19% делают это в ожидании зарплаты или иных доходов, 18% – при появлении выгодной акции или скидки, чтобы приобрести нужную вещь по максимально выгодной цене. 16% отметили крупные семейные покупки. По 4% используют сервис при покупке подарков или на сезонных распродажах.

Для большинства респондентов использование оплаты частями – продуманное финансовое решение. Наиболее часто к нему прибегают люди в возрасте 35-44 лет (34%). В целом 73% всей аудитории сервисов оплаты частями старше 35 лет. Только 13% приходится на молодых людей в возрасте 18-24 лет и еще 14% – на аудиторию в возрасте 25-34 лет.

Дмитрий Блинов, директор дивизиона «Товарное кредитование» Сбербанка: