В России пошлина при оформлении гражданства вырастет в 12 раз

С 27 июля государственная пошлина при оформлении гражданства Российской Федерации для мигрантов вырастет в 12 раз — с 4,2 тыс. до 50 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон об увеличение пошлин 26 июня подписал президент РФ Владимир Путин.

Госпошлина на временное проживание в России также увеличится — до 15 тыс. рублей, при оформлении вида на жительства — до 30 тыс. рублей.

Также повысится обязательный взнос за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов — за каждого иностранного работника придется отдать 15 тыс. рублей (вместо 12 тыс. рублей).

До этого сообщалось, что с 30 июня МВД РФ запустило сервис «Цифровой профиль иностранного гражданина». Этот ресурс, объединяющий всю информацию об иностранцах, позволит контролировать их пребывание и работу. Такой ID для мигрантов станет важным инструментом, в том числе даст возможность проконтролировать вопрос соблюдения российского законодательства приезжими, объяснил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.