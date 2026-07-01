Средняя зарплата в РФ в апреле превысила 109 тыс. рублей в месяц

Средняя месячная зарплата в России в апреле 2026 года составила более 109 тыс. рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 11%. Это следует из доклада Росстата "Социально-экономическое положение России".

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2026 г. составила 109 052 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 11,0%", - говорится в докладе.

В апреле 2025 года средняя месячная зарплата в стране составляла 97 375 рублей, уточняется в материалах.