ЦБ ввел новые ограничения на выдачу кредитов: кого коснется

С 1 июля 2026 года Центральный банк России существенно скорректировал макропруденциальные лимиты на третий квартал.

Эти изменения заставят банки и МФО начать массово отклонять поступающие заявки от граждан с нестабильным финансовым профилем, сообщает ИА DEITA.RU.

Регуляторная инициатива направлена на купирование системных рисков: ведомство стремится принудительно снизить совокупную закредитованность домохозяйств и предотвратить накопление на балансах кредитных организаций критического объема токсичных активов.

Первостепенной мишенью новых нормативов стали заемщики с экстремальным уровнем долговой нагрузки, рассчитываемой как показатель долговой нагрузки (ПДН). Для категории граждан, направляющих на обслуживание текущих обязательств свыше восьмидесяти процентов своего официального ежемесячного дохода, доступ к новым заимствованиям фактически заблокирован.

Оформление банковских карт, потребительских займов или микрокредитов для этой группы становится практически невыполнимой задачей. Несколько более мягкие, но все же жесткие барьеры установлены для лиц с ПДН в диапазоне от пятидесяти до восьмидесяти процентов.

Вероятность одобрения их заявок сократится до минимума — по оценкам аналитиков, кредитные комитеты будут выносить положительные решения лишь в отношении каждой десятой анкеты из данной выборки. Параллельно финансовый мегарегулятор внедрил принципиально новый алгоритм верификации платежеспособности клиентов, не способных документально подтвердить свои заработки.

В отсутствие официальных справок о доходах государственного образца, таких как форма 2-НДФЛ или выписка из данных Социального фонда России, финансовые институты лишаются права использовать декларируемые клиентом суммы. Вместо этого при скоринге будет применяться усредненный региональный норматив за вычетом десятипроцентной корректирующей величины.

Подобный подход автоматически приведет к пересмотру в сторону уменьшения максимально доступной суммы займа, так как расчетная база для андеррайтинга станет значительно ниже фактических неофициальных доходов заемщика. Регуляторное давление распределено неравномерно по различным сегментам кредитного рынка.

Наиболее драматичные изменения затронули ипотечное кредитование объектов долевого строительства. Теперь доля высокорискованных выдач гражданам с ПДН выше восьмидесяти процентов либо тем, чей первоначальный взнос составляет менее двадцати процентов от стоимости недвижимости, жестко квотирована и не может превышать пяти процентов от общего квартального объема ипотечного портфеля банка.

Аналогичная политика сжатия риск-аппетита реализована в автокредитовании, включая нецелевые залоговые ссуды под транспортные средства: удельный вес заемщиков с нагрузкой более половины от дохода ограничен восемнадцатью процентами.

В сегменте необеспеченного потребкредитования и возобновляемых кредитных линий введен потолок в десять процентов на долю одобрений для клиентов с ПДН свыше пятидесяти процентов от суммарного лимита всех выданных за квартал карт и овердрафтов.

Для обладателей безупречной финансовой репутации текущая реформа останется практически незаметной. Граждане, располагающие стабильным официально подтвержденным доходом, поддерживающие низкий уровень текущей задолженности и имеющие положительную ретроспективу исполнения обязательств, сохранят прежний доступ к банковским продуктам без существенного усложнения процедуры скоринга.