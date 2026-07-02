46% родителей готовы экономить ради оплаты высшего образования ребенка

Более 40% опрошенных российских родителей намерены ограничить траты и пойти на уступки, чтобы оплатить высшее образование ребенка.

Об этом свидетельствуют данные исследования ломбардов "585 Золотой" (есть у ТАСС).

"Чтобы оплатить высшее образование ребенка, им (родителям - прим. ТАСС) придется пойти на уступки и ограничить другие траты (46%). Более того, 33% из них сообщили, что без образовательного кредита эта сумма окажется неподъемной", - сказано в тексте.

Также 44% планируют экономить на продуктах первой необходимости, а 20% из них готовы продать или заложить ценности, в том числе ювелирные украшения (72%) и часы (11%). 19% родителей указывают, что за образование их ребенок будет платить самостоятельно.

По данным аналитиков, у пятой части опрошенных (19%) дети оканчивают школу в 2026 году. Из них больше половины планируют поступать в российские вузы (62%), а треть - в колледжи или техникумы России (34%).

При этом, 43% опрошенных родителей позитивно оценивают шансы поступления ребенка на бюджет. Однако 35% все же сомневаются, что сын или дочь смогут учиться бесплатно, а 22% уверены, что им придется платить за обучение ребенка.

Что касается трат на образование, то 21% родителей готовы потратить на обучение ребенка в ВУЗе или колледже от 500 до 750 тыс. рублей в год, при этом 15% респондентов называют сумму от 1 млн рублей. Более 2 млн рублей на дальнейшее обучение выпускника готовы выделить 7% родителей, свидетельствуют результаты исследования.

В опросе приняли участие более 3 тыс. респондентов из восьми федеральных округов России старше 18 лет.