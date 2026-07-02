Сбер предупредил о новой мошеннической схеме с фиктивными предложениями о продаже топлива

Мошенничество с топливом набирает обороты, отмечают в Сбере. Злоумышленники рассылают бизнесу фиктивные коммерческие предложения о продаже бензина по выгодным ценам. Чтобы вызвать доверие, они представляются поставщиками ведущих нефтяных компаний страны.

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Переводить деньги таким организациям ни в коем случае нельзя, подчеркивают в банке.

В таких случаях рекомендуются следующие действия:

связаться с контактным лицом в нефтяной компании и уточнить, является ли указанная в предложении организация их действующим поставщиком;

пользоваться только проверенными каналами связи: не отвечать на письма с незнакомых адресов, проверять любую информацию на официальных сайтах;

проявлять здоровый скептицизм, особенно если топливо предлагается по цене ниже рыночной.