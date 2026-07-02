Замглавы Банка России получила зарплату в цифровых рублях

Заместитель председателя Центробанка Зульфия Кахруманова в ходе Финансового конгресса регулятора сообщила, что получила зарплату в цифровых рублях, передает РИА Новости.

«Пару дней назад мы установили новый релиз, с новой функциональностью. В этой функциональности у нас появилась заработная плата по реестрам. Я, например, получила зарплату в цифровых рублях и теперь могу расплачиваться в торгово-сервисных предприятиях, которые подключены к пилоту», – отметила она.

По словам Кахрумановой, в тестировании цифрового рубля в настоящее время принимают участие 30 банков, порядка 3,5 тысячи физических и 500 юридических лиц.

Также 2 июля зампредседателя ЦБ сообщила, что Банк России не размещает на своем официальном сайте перечень кредитных организаций, задействованных в пилотном проекте по цифровому рублю, чтобы снизить риски санкционных ограничений.

До этого глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк обсуждает с кредитными организациями пилотный проект по открытию кошельков для цифрового рубля на своей платформе и на их балансах.