Набиуллина перестала отвечать на незнакомые номера после звонка мошенников

Глава Банка России Эльвира Набиуллина взяла за правило не отвечать на звонки с незнакомых номеров после общения с телефонными мошенниками. Об этом председатель ЦБ РФ заявила на полях Финансового конгресса Банка России в интервью Наиле Аскер-заде для "Вестей".

"Мне когда-то звонили мошенники, но я после этого ввела за правило не отвечать на звонки с незнакомых номеров", - сказала она, уточнив, что последний звонок от мошенников был давно.

При этом глава регулятора порекомендовала сразу прекращать разговор, если на другом конце провода оказался мошенник.