Владельцы собак заявили о росте расходов на питомцев

Об увеличении расходов на собак заявили 62% владельцев питомцев. Еще у 28% хозяев собак расходы почти не изменились, а 10% стали меньше тратить на животных. Соответствующий опрос был проведен финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» к Международному дню собак, который отмечается 2 июля, сообщила «Газета.Ru».

Расходы растут из-за покупки необычных товаров (44% опрошенных), лечения и профилактики заболеваний (33% респондентов), роста стоимости кормов и средств ухода (15% участников опроса) и поездок и совместного отдыха с питомцем (8% владельцев собак).

Среди необычных покупок лидируют лапомойки (24%), фирменные дизайнерские шлейки и поводки (18%), спасательные жилеты для прогулок на катерах, лодках и сапбордах (15%), специальные коврики и охлаждающие жилеты для летней жары (12%), автомобильные кресла и специальные ремни безопасности (10%), GPS-ошейники (9%), развивающие игрушки и нюхательные коврики (7%). Ничего необычного не приобретали для своих питомцев лишь 5% опрошенных.

Выросли и расходы на здоровье собак. В этой категории ключевыми дополнительными расходами стали диагностика и ветеринарное лечение (46%), профилактические процедуры, в частности, обработка от паразитов и вакцинация (21%), услуги грумеров (14%), работа с зоопсихологами и кинологами (11%), а также курсы физиотерапии или реабилитации после операций и травм (8%).

Большинство владельцев считают оправданными возросшие затраты. Регулярно баловать своих питомцев готовы 41% опрошенных, время от времени такие расходы позволяют себе 29% респондентов, 18% несут дополнительные траты лишь при необходимости. Только 12% признались, что пытаются ограничиваться только обязательными расходами.

«Если еще несколько лет назад владельцы собак в основном тратились на корм, прививки и поводок, то сегодня список расходов стал заметно шире. Все больше людей готовы покупать питомцам вещи, которые делают совместную жизнь комфортнее: от аксессуаров для путешествий и активного отдыха до развивающих игрушек и систем отслеживания», — сказала директор департамента коммуникационной стратегии финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

Она отметила, что все чаще собак считают полноценными членами семьи, на которых стараются не экономить.

В опросе участвовали 2500 россиян.

Ранее кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский заявил, что, прививая животных в клинике, лучше выбирать отечественную вакцину и не вестись на ветеринаров, пытающихся «впарить» дорогую импортную. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».