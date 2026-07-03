Мошенники придумали схему с блокировкой переводов по СБП

Аферисты начали запугивать россиян обнаружением подозрительной активности в переводах, что якобы ведет к блокировке доступа к СБП. Об этом рассказали на платформе «Мошеловка» Народного фронта.

— Абонентам поступают звонки или сообщения от лже-сотрудников банков и контролирующих органов. Жертву запугивают тем, что в системе обнаружена подозрительная активность, — добавили там.

Далее для «верификации через специальный сервис» клиента просят продиктовать код из СМС, установить вредоносное ПО или перевести деньги на «безопасный счет».

Схема актуальна для июля, так как в этом месяце мошенники эксплуатируют тему интеграции налоговых идентификаторов в банковские системы, передает РИА Новости.

Аферисты не всегда звонят жертвам, они чаще стали использовать для обмана обычные СМС. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, по каким признакам можно определить, что сообщение пришло от мошенников.

Кроме того, злоумышленники начали выдавать себя за биологических матерей, чтобы обманывать подростков. О необычной схеме рассказал глава Тарусского округа Калужской области Михаил Голубев.