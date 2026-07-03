Около четверти опрошенных россиян хранят деньги под подушкой

Около четверти россиян предпочитают не инвестировать средства, а накапливать их, храня под подушкой. Об этом говорится в исследовании ювелирной сети Sunlight, текст которого есть у ТАСС.

В опросе приняли участие 3 тыс. респондентов.

"В качестве основного инструмента для инвестирования почти каждый четвертый россиянин выбирает драгоценные металлы, а еще 23% предпочитают покупку ценных бумаг. Интересно, что 24% предпочитают не инвестировать средства, а накапливать их - храня под подушкой. Этот вариант оказался более популярен у россиян, чем инвестирование в недвижимость (18%) или хранение средств в другой валюте (16%)", - сказано в тексте.

По данным опроса, более половины россиян не имеют возможности инвестировать (57%). При этом более 62% из них признались, что в свободном распоряжении ежемесячно у них находится около 25 тыс. рублей, а у 13% этот показатель равен 100 тыс. рублей.

Одним из наиболее привлекательных активов для инвестирования россияне назвали драгоценные украшения (27%). Тем не менее, самым привычным активом для вложений у россиян оказалась недвижимость (48%). Кроме того, среди респондентов стали пользоваться спросом и другие активы - нематериальные. Так, 31% из них считают выгодными вложения в собственное здоровье, а 21% - в образование. Также россияне рассматривают для себя нестандартные источники доходов: 46% заинтересованы в приобретении сельскохозяйственных угодий, а 34% задумывались о покупке складов. При этом 39% видит выгоду во вложении средств в собственную внешность.

По мнению 86% опрошенных россиян, финансовой подушки хватит только при условии, если в ней будет более 500 тыс. рублей. При этом для 28% этот показатель должен составлять не менее 1 млн рублей. Однако, обсуждая денежные вопросы, 62% россиян испытывают стресс - и чтобы с ним справиться, почти половина из них берут дополнительные часы работы (44%). Тем не менее, 39% россиян предпочитают, наоборот, посвящать свободное время прогулкам, а 33% намеренно отказываются от каких-либо действий, которые могли бы помочь в сложившейся ситуации, говорится в исследовании.