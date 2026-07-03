В России могут появиться ежемесячные выплаты пенсионерам за воспитание внуков.

В России предложили ввести "бабушкину зарплату". По данным ТАСС со ссылкой на текст инициативы, председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов планирует внести в Госдуму законопроект о ежемесячных выплатах бабушкам и дедушкам, которые фактически ухаживают за внуками до трёх лет.

Как сообщает источник, размер выплаты предлагается установить на уровне регионального МРОТ. Одно из условий – у родителей не должен быть оформлен отпуск по уходу за ребёнком, а сам ребёнок не должен находиться на полном государственном обеспечении.

Кроме того, законопроект предлагает ввести аналогичные выплаты для безработных родителей, воспитывающих детей до трёх лет.

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Миронов отметил, что нынешний срок выплаты пособия по безработице недостаточен и может создавать трудности для семей, пишет Om1 Омск.