Россиянам усложнили  пополнение зарубежных карт рублями

Банки в странах ЕАЭС начали ужесточать условия работы с наличными российскими рублями. По данным СМИ, ряд банков Белоруссии ввел комиссию 2-5 процентов за внесение рублей на счета. В Киргизии один из банков установил комиссию 5 процентов. А некоторые армянские банки вообще временно приостановили операции с наличными рублями. Для россиян это означает, что иностранные карты, которые многие открывали после ухода Visa и Mastercard, становятся менее удобными и более дорогими.

После 2022 года многие россияне оформили банковские карты в Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, чтобы ездить за границу, оплачивать отели, авиабилеты, пользоваться зарубежными сервисами. Как это работало? Человек приезжал в страну, открывал счет, получал карту, вносил наличные рубли и пользовался картой как обычной международной Visa или Mastercard. Теперь эта схема начинает усложняться.

— Что могу сказать, это неприятный сигнал, — отметил сотрудник московского банка Антон Трубников. — Хорошо ещё, что пока иностранные карты совсем не исчезают для россиян, их не блокируют. Но пополнять их наличными рублями становится дороже. Считайте сами, если комиссия 5 процентов, то с каждых 100 тысяч рублей человек сразу теряет 5 тысяч только за внесение денег.

— Почему банки ввели такие правила?

— Очевидно, что банки соседних стран не хотят брать на себя лишние риски. Российских клиентов много, наличных рублей много, а работать с ними становится сложнее из-за санкций, валютных ограничений и проверок. Любой банк думает не только о клиенте, но и о себе. Ему нужно понимать, откуда деньги, куда они пойдут, не возникнет ли вопросов от иностранных партнеров. Поэтому банки либо вводят комиссии, либо ограничивают операции, либо временно их останавливают.

— То есть не исключено, что со временем придется переходить на наличку?

— Обычные туристы, которые ездят за границу раз в год, и так пользуются только наличкой. Тяжко придется релокантам, владельцам недвижимости за границей, нашим студентам, фрилансерам и людям, которые живут между несколькими странами. Вот представьте, что делать человеку, который живет в Армении или Киргизии, получает доход в рублях, а тратит в местной валюте? Для таких граждан каждая новая комиссия — прямая потеря.

— На самом деле туристам тоже станет сложнее. Многие оплачивали гостиницы, внутренние переезды именно иностранной картой.

— Возможно, люди начнут искать другие способы оплаты. В любом случае, в нынешних условиях, я бы рекомендовал перед тем, как ехать оформлять карту в Минск или Ереван, заранее ознакомиться с правилами конкретного банка. Условия могут отличаться даже внутри одной страны. В одном банке принимают рубли с комиссией, в другом могут не принимать рубли, в третьем могут запросить документы о происхождении денег. И ни в коем случае нельзя держать все деньги на одной карте. Даже если сегодня банк принимает рубли, это не гарантия, что завтра он не введет комиссию, а послезавтра не поменяет лимиты.

— А что с нашими картами? Вроде говорили, что в некоторых странах они работают.

— С нашими картами за границей ситуация остается нестабильной. В одних странах и отдельных банках они могут работать, в других нет. Поэтому считать их полноценной заменой международным картам нельзя. Мы живем в такой реальности, когда иностранные карты остаются полезными, но становятся дороже и менее предсказуемыми. Кстати, с наличными рублями за границей тоже не все просто. Их могут принять в банке, но с комиссией, по невыгодному курсу или не принять вовсе. Да, иностранная карта по-прежнему востребована, но уже не палочка-выручалочка, а обычный банковский продукт со своими рисками. В общем, платить за границей россияне смогут и дальше. Но делать это будет все дороже.