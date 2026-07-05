Депутат объяснил, как вернуть часть НДФЛ семьям с двумя детьми

Семьи с двумя и более детьми могут вернуть часть уплаченного подоходного налога за счёт новой ежегодной выплаты, заявил депутат Госдумы Валерий Селезнев.

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Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснил парламентарий, приём заявлений на меру поддержки стартовал 1 июня, а по своей сути она является налоговым кешбэком, позволяющим снизить реальную ставку НДФЛ с 13% до 6%.

По его словам, государство пересчитывает уплаченный налог по пониженной ставке и возвращает разницу — 7% от официального годового дохода.

Право на выплату получают работающие родители, опекуны или попечители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет либо до 23 лет при очном обучении. Заявители должны быть гражданами России, постоянно проживать в стране, уплачивать НДФЛ по ставке 13% в 2025 году и не иметь долгов по алиментам.

Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе, а имущество — соответствовать установленным критериям.

«Если оба (родителя. — RT) официально работали и платили налоги, семья получит две суммы», — отметил депутат.

Заявления принимаются до 30 сентября через портал Госуслуг, МФЦ или клиентскую службу Социального фонда. Решение выносится в течение десяти рабочих дней. Льгота не начисляется автоматически, её необходимо оформлять.

Ранее юрист Елена Кузнецова напомнила, что семьи с двумя и более детьми могут получить новую социальную выплату при соблюдении условий по доходу и алиментам.