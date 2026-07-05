Ряду россиян анонсировали повышение пенсии с 1 августа

Аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева заявила, что сразу нескольким категориям граждан в России увеличат пенсию. Ее слова приводит «Прайм».

Киселева уточнила, что с 1 августа этого года выплата вырастет у работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии, 80-летних пенсионеров и бывших летчиков, а также шахтеров.

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«Максимально за год работающему пенсионеру можно заработать не более трех баллов, а стоимость одного балла в 2026 году составляет 156,76 рубля. В итоге максимальная прибавка к пенсии составит 470,28 рубля при зарплате не менее 68 975 рублей в месяц до вычета подоходного налога», — анонсировала специалист.

Ранее нескольким категориям россиян напомнили о праве досрочно выйти на пенсию. К ним отнесли педагогов, врачей и многодетных матерей.