Самозанятым рассказали о новой системе добровольного страхования

Самозанятые смогут выбирать страховую сумму для больничного
Самозанятые получат возможность самостоятельно определять уровень страховой защиты для оплачиваемого больничного, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как пояснил парламентарий, новая система добровольного социального страхования, запущенная с 1 января 2026 года, предлагает выбрать страховую сумму в размере 35 или 50 тыс. рублей.
Эксперимент продлится до конца 2028 года, а право на пособие возникнет через шесть месяцев уплаты взносов.
По его словам, с июля текущего года самозанятые впервые смогут уйти на оплачиваемый больничный. Этот шаг он назвал важным и давно назревшим, поскольку миллионы легально работающих граждан долго оставались без базовой социальной защиты на случай болезни.
«Легальная занятость должна означать не только налоговую дисциплину, но и социальную защищенность», — подытожил он.
Ранее HR-эксперт Алёна Сысоева рассказала, что болезнь во время ежегодного оплачиваемого отпуска не означает потерянные дни, если вовремя оформить больничный лист.