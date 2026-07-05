Самозанятым рассказали о новой системе добровольного страхования

Самозанятые получат возможность самостоятельно определять уровень страховой защиты для оплачиваемого больничного, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

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Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснил парламентарий, новая система добровольного социального страхования, запущенная с 1 января 2026 года, предлагает выбрать страховую сумму в размере 35 или 50 тыс. рублей.

Эксперимент продлится до конца 2028 года, а право на пособие возникнет через шесть месяцев уплаты взносов.

По его словам, с июля текущего года самозанятые впервые смогут уйти на оплачиваемый больничный. Этот шаг он назвал важным и давно назревшим, поскольку миллионы легально работающих граждан долго оставались без базовой социальной защиты на случай болезни.

«Легальная занятость должна означать не только налоговую дисциплину, но и социальную защищенность», — подытожил он.

Ранее HR-эксперт Алёна Сысоева рассказала, что болезнь во время ежегодного оплачиваемого отпуска не означает потерянные дни, если вовремя оформить больничный лист.