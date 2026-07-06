Названа самая доходная подработка для россиян без опыта

Ремонтные работы, автомеханика и строительство стали самыми прибыльными подработками для россиян без трудового опыта в первом полугодии 2026 года, выяснили эксперты «Авито Подработки».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы.

Как показало исследование, бизнес-заказчики были готовы платить ремонтникам в среднем 86 035 рублей в месяц. Автомеханикам без опыта предлагали порядка 83 916 рублей. Строители замыкают тройку лидеров с доходом 76 518 рублей в месяц.

В пятёрку высокооплачиваемых подработок также вошли мастера ногтевого сервиса (69 347 рублей) и сварщики (64 581 рубль).

Старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка» Дмитрий Королев отметил, что бизнес всё чаще готов привлекать исполнителей без опыта, если необходимые навыки можно быстро освоить на практике.

«За год число предложений о подработке без опыта выросло в автобизнесе, общественном питании и складской логистике», — сказал Королев.

Ранее сообщалось, что инженеры-механики, электрики и администраторы вошли в тройку профессий, которые российская молодёжь стала искать чаще всего в первом полугодии 2026 года.