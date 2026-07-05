Названы востребованные в ближайшие 10 лет профессии

Выпускникам не стоит ориентироваться только на списки «профессий будущего», потому что такие рейтинги полезны как источник идей, но быстро устаревают из-за изменения технологий, бизнес-моделей и даже названия должностей, рассказал директор IT-колледжа «Хекслет» Антон Васильев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал специальности, которые будут востребованы в ближайшие 10 лет.

Более надежный подход при выборе профессии — смотреть на устойчивые потребности рынка, убежден эксперт. По его словам, в ближайшее десятилетие работодателям будут нужны люди, которые умеют создавать, развивать, поддерживать, защищать и осмысленно применять цифровые продукты.

"Поэтому с большой вероятностью зоне высокого спроса останутся разработчики, инженеры по тестированию, системные и бизнес-аналитики, специалисты по данным, искусственному интеллекту и кибербезопасности, а также DevOps- и облачные инженеры". Антон Васильев, директор колледжа

«Эти профессии давно перестали быть потребностью исключительно ИТ-компаний. Они нужны банкам, промышленности, ретейлу, логистике, медицине, образованию и даже госсектору. В каждой такой отрасли есть процессы, которые необходимо автоматизировать, интегрировать и защищать от киберугроз», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Кроме того, по мнению эксперта, возрастет потребность в кадрах, выполняющих работу на стыке направлений с пониманием бизнес-задач, например, аналитиках и инженерах, или специалистах по интеграции ИИ.

"Часть рутинных задач уже берут на себя ИИ-инструменты. Это не отменяет потребность в специалистах, но повышает требования к навыкам. Ценность человека будет определяться не столько знанием матчасти, сколько умением разбираться в задаче и выбирать решение, а затем проверять результат, одновременно с этим успевая развивать свои навыки по мере изменения технологий". Антон Васильев, директор колледжа

Среди ключевых качеств соискателей, которые будут актуальны в ближайшие годы, спикер выделил системное мышление, обучаемость, внимательность к деталям, умение работать с неопределенностью и способность доводить задачу до результата. Быть исполнительным сотрудником, который выполняет инструкции руководства, будет недостаточно — нужно обладать критическим мышлением, чтобы задавать правильные вопросы и понимать ограничения бизнес-моделей, отметил специалист. Кроме того, чтобы продвигаться по карьерной лестнице, потребуется умение выстраивать коммуникацию с заказчиками, работать в команде и объяснять свои решения понятным языком, убежден он.

«Выпускникам и сегодняшним школьникам я бы советовал выбирать образовательные траектории, которые уже во время обучения предусматривают регулярную практику и участие в проектной работе. А чтобы понимать, чего именно хотят работодатели, всегда можно поставить себя на их место, задав самому себе простой вопрос: "Какую реальную бизнес-задачу я решаю в своей работе?"», — заключил директор колледжа.

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