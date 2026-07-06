Росстат назвал регионы с самыми высокими средними зарплатами

Самая высокая в России средняя заработная плата в апреле 2026 года отмечена на Чукотке, в Ямало-Ненецком АО, Магаданской области, Москве и Ненецком АО, выяснил ТАСС, изучив данные статистики.

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Так, согласно материалам Росстата, в пятерку регионов с самой высокой средней зарплатой вошли Чукотка (250,9 тыс. рублей), Ямало-Ненецкий АО (211,3 тыс. рублей), Магаданская область (204,7 тыс. рублей), Москва (196,8 тыс. рублей) и Ненецкий АО (164,5 тыс. рублей).

При этом средняя зарплата по стране в апреле 2026 года составила 109 052 рубля.