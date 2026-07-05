Юрист разъяснил порядок действий при задержке зарплаты

Трудовой кодекс обязывает выплачивать заработок не реже чем каждые полмесяца, а конкретные даты фиксируются в трудовом или коллективном договоре, причем расчет за отработанный период производится не позднее 15 календарных дней после его окончания.

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Задержкой считается сдвиг выплат даже на 1 день, разрешенного законом периода ожидания не существует. Когда выплата задерживается свыше 15 дней, сотрудник вправе письменно уведомить руководство и приостановить работу с сохранением среднего заработка до полного погашения долга, пояснил "Российской газете" юрист Тимур Маршани.

Причем начинать защиту своих трудовых прав стоит с письменного требования на имя руководителя, где указываются сумма, период и ссылка на статью 136 Трудового кодекса. Документ вручается под подпись или направляется заказным письмом, он фиксирует дату обращения и пригодится в споре. Дальше подается жалоба в Государственную инспекцию труда через портал Онлайнинспекция.рф. Проверка занимает до 30 дней, по ее итогам работодателю выдается предписание погасить долг, а при его неисполнении инспектор выносит решение о взыскании начисленной суммы, которое имеет силу исполнительного документа. Если сумма оспаривается либо предписание не исполнено, работник идет в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты. Госпошлину по трудовым спорам платить не нужно, к иску прикладываются договор, расчетные листки и переписка.

"За каждый день просрочки выплаты зарплаты начисляются проценты в размере не ниже 1/150 ключевой ставки Центробанка от невыплаченной суммы. При долге 30 000 рублей, ставке 15 процентов годовых и просрочке 10 дней компенсация составит 300 рублей, для расчета сумма долга умножается на ставку, делится на 150 и умножается на число дней. По действующей позиции Минфина и ФНС такая компенсация облагается НДФЛ, страховые взносы на нее также начисляются", - пояснил юрист.

Уволиться из-за задержки зарплаты можно, работник в любой момент подает заявление по собственному желанию. Если же нарушение сроков выплат зафиксировано инспекцией, судом или комиссией по трудовым спорам, работодатель обязан отпустить его без отработки двух недель в указанную в заявлении дату.