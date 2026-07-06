В ОП будут публиковать списки нелегальных криптообменников

Общественники будут публиковать списки нелегальных криптообменников для дальнейшей передачи данных в правоохранительные органы. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

"Возглавляемый мною центр правовой поддержки пострадавших от дистанционного мошенничества, нелегальных финансовых операций и незаконных азартных игр совместно с Общественной палатой Российской Федерации (ОП РФ) будет публиковать список криптообменников, работающих вне правового поля нашей страны и информировать об этом правоохранительные органы", - сказал Машаров, который ведет прием в ОП и оказывает юридическую помощь пострадавшим от действий телефонных мошенников.

Он отметил, что в своих обращениях пострадавшие сообщают о том, что по указке мошенников передавали деньги по адресам, где, как выяснялось впоследствии, действуют криптообменники. "Одной из ключевых проблем возмещения средств пострадавшим гражданам как раз был тот факт, что денежные средства переводились на криптокошельки и в дальнейшем выводились из страны", - сказал Машаров.

Он отметил, что после создания в России официальных уполномоченных организаций, которые будут заключать с российскими гражданами договоры на покупку и продажу криптовалют, деятельность криптообменников без лицензии Банка России станет вне закона.