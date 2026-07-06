В России начала распространяться новая мошенническая схема рейдерского захвата жилья.

На первом этапе под видом сотрудников различных коммунальных служб злоумышленники проникают в квартиры якобы для «проверки счётчиков», сообщает ИА DEITA.RU.

Затем, оказавшись внутри, они делают вид, что оценивают степень работоспособности индивидуальных приборов учёта. После этого жулики уговаривают собственника жилья подписать некий якобы стандартный «акт выполненных работ» на их планшете.

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Под отвлекающие разговоры о технических тонкостях жертва лёгким росчерком стилуса заверяет генеральную доверенность или договор дарения. На экране устройства скрытно запускается выпуск неквалифицированной электронной подписи через сервисы вроде «Госключа».

Зашифрованный пакет данных мгновенно уходит на регистрацию в Росреестр, и право собственности переходит к черным риелторам за считанные часы. Оспорить такую сделку крайне сложно, так как закон видит добровольное волеизъявление гражданина, подтвержденное его цифровой подписью. Эксперты рекомендуют проверять удостоверения мастеров только через диспетчерскую УК и никогда не подписывать электронные документы на чужих устройствах.