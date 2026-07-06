Названы самые прибыльные подработки для россиян без опыта

Самой прибыльной подработкой для россиян без трудового стажа стали ремонтные работы со среднемесячной зарплатой более 86 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ экспертов «Авито Подработки» по итогам первого полугодия 2026 года.

Второе место заняли автомеханики — почти 84 тысячи рублей. На третьем находятся строители со средней зарплатой в 76,5 тысяч рублей. Также в пятерку лидеров вошли мастера ногтевого сервиса (69,3 тысячи рублей) и сварщики (64,5 тысячи рублей).

Как отметил старший директор сервиса «Авито Подработка» Дмитрий Королев, сейчас все больше бизнес-заказчиков готовы привлекать исполнителей без опыта, когда работа позволяет быстро освоить необходимые навыки на практике. За год число предложений о подработке без стажа в автобизнесе выросло на 66%, в общепите — на 43%, в складской логистике — на 41%.