Россиянам разъяснили ситуацию с четырехдневной рабочей неделей

Никаких нововведений в сфере изменения продолжительности рабочей недели в России нет, а профильное министерство лишь напомнило гражданам о действующих нормах законодательства. Об этом Рамблеру заявил экономист Михаил Беляев, комментируя недавние высказывания главы Минтруда о четырехдневной рабочей неделе. Эксперт подчеркнул, что массового или принудительного внедрения четырехдневного графика в стране ждать не стоит.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости отметил, что современные нормы трудового законодательства позволяют работодателям и сотрудникам по взаимному согласию переходить как на четырехдневную, так и на шестидневную рабочую неделю. По словам главы ведомства, компании вправе самостоятельно определять удобный график через коллективный договор или индивидуальные соглашения. На этом фоне в ряде СМИ распространилась информация о том, что Минтруд якобы рассматривает полноценный переход на четырехдневку.

Эксперт пояснил, что заявление министра носило исключительно разъяснительный характер и не подразумевает под собой никаких директив или масштабных реформ.

Министр просто напомнил, что в действующем законодательстве уже заложена такая возможность. Это так называемая спящая норма. Поскольку вокруг четырехдневки было много обсуждений, он объяснил, что рыночные отношения предполагают свободный формат и раз это прямо предусмотрено законом, то по согласованию сторон можно менять график. Правда, в СМИ упустили, что при этом должна соблюдаться норма сорокачасовой рабочей недели. При этом я бы обратил еще большее внимание на то, что разрешена и шестидневная неделя. Если предприятию по производственным показателям необходимо, чтобы человек работал шесть дней, то благодаря этой норме есть возможность согласовать этот вопрос. Так что Котяков выступал не с директивами, а с разъяснениями. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

Экономист также призвал не путать теоретическую возможность изменения графика, прописанную в законе, с реальным административным запуском подобной практики на государственном уровне.

«Котяков разъяснял, что законодательство допускает введение четырехдневной рабочей недели исключительно при взаимном согласии сторон. Ни о каком "внедрении" или "эксперименте" речи не шло. Это просто одна из опций, которой располагают работодатель и наемный рабочий. Самое главное — это альтернативная возможность, здесь нет никакого административного или рекомендательного нажима со стороны государства».

Говоря о практической стороне вопроса, Беляев рассказал, кто именно из россиян и при каких условиях может рассчитывать на изменение стандартного графика в индивидуальном порядке.

«Все решается индивидуально с руководством, если позволяет производственный цикл. Одно дело — офисное учреждение, и совсем другое — жесткий график на транспорте или в крупном машинном производстве, где подобные изменения вряд ли возможны. Однако компании, не привязанные к непрерывному циклу — например, небольшая лаборатория из 10–15 человек — вполне могут договориться и перейти на четырехдневку с тремя выходными. Особенности работы им это позволят, но тогда сотрудникам придется работать по 9–10 часов в день. Все это очень индивидуально и зависит от переговоров. Никакой повсеместности или принудительности тут нет».

Ранее в России спрогнозировали переход ряда категорий работников на четырехдневку.