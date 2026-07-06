Эксперт рассказал о лучшем способе вложить деньги в 2026 году

Аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский рассказал о лучшем способе вложить деньги в 2026 году. Об этом сообщает News.ru.

По словам Вишневского, на сегодняшний день лучше всего себя показывают краткосрочные вклады. Как заявил эксперт, благодаря вложениям такого типа, можно получить рекордную доходность на пике цикла. Это позволит более эффективно распорядиться своими средствами.

«Если говорить о банковских вкладах, то в текущих условиях наиболее выгодно размещать средства на краткосрочных депозитах на срок от трех до шести месяцев либо в биржевых фондах денежного рынка, что позволяет получать максимальную доходность на пике цикла и сохраняет возможность быстрого перевода средств при изменении сигналов регулятора», — рассказал Вишневский.

Аналитик добавил, что повышение ставок по трехмесячным вкладам является следствием денежно-кредитной политики Банка России. В условиях структурного дефицита ликвидности кредитным организациям приходится привлекать стабильный ресурс для замещения дорогого фондирования.

«Одновременно с этим, короткий горизонт позволяет банкам гибко управлять стоимостью пассивов без фиксации убытков при возможном дальнейшем ужесточении ДКП», — сообщает издание.

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