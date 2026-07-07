Россияне с выским доходом раскрыли свой секрет

Россияне с высоким доходом — свыше 150 тысяч рублей в месяц — быстрее остальных сотрудников приступают к работе. Их время включения в процесс после прихода на место работы в среднем составляет 12 минут, а 33 процента из этой категории начинают работать практически сразу, следует из опроса SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Среди опрошенных граждан вне зависимости от зарплаты 28 процентов включаются в работу через 5-10 минут после начала трудового дня, еще 27 процентов приступают практически мгновенно — менее чем за пять минут. 20 процентам респондентов обычно требуется 10-30 минут, еще 7 процентам — от получаса до часа, а 2 процентам — более часа. Среднее время по России составляет 14 минут.

В исследовании отмечается, что возраст респондентов влияет на скорость их включения в работу. Чем они старше, тем быстрее это происходит. Людям до 35 лет требуется на это 15 минут, 35-45 лет — 13 минут, 45+ лет --13 минут. И доля начинающих работать в течение первых 5 минут присутствия на рабочем месте с возрастом растет.