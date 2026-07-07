Российские пенсионеры начали массово переходить в крупные супермаркеты.

Это вызвано не только бытовой осторожностью, но и кардинальным изменением государственного контроля качества, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснил экономист Герман Ткаченко, на фоне роста налогов и аренды мелкие магазины оказались на грани выживания. Чтобы вернуть вложенные средства перед закрытием, предприниматели устраивают распродажи просрочки с перебитыми датами.

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В отличие от сетевого гиганта, частная лавка после закрытия юрлица не несет ответственности за вред здоровью покупателей. В мелких точках учет ведется вручную, что позволяет кассиру просканировать просроченный товар или намеренно продать его пожилому человеку.

Крупные ретейлеры защищены цифровым разрешительным режимом через систему маркировки: автоматика блокирует продажу просрочки на кассе, а штраф до 300 тысяч рублей делает такие нарушения экономически губительными для сетей.

Несмотря на пересмотр условий программ лояльности, гарантированные утренние социальные скидки остаются главной причиной, привлекающих пенсионеров на территорию крупных супермаркетов, объяснил специалист.