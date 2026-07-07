В июне россияне заняли у банков свыше 1 трлн рублей

В июне, впервые в 2026 году, банки перешагнули отметку в 1 трлн выданных розничных кредитов. По итогам месяца население получило от кредитных организаций 1,16 трлн рублей (+17,2% к прошлому месяцу), почти 40% розничного спроса пришлось на ипотеку, следует из предварительных данных Frank RG. Спрос на ипотеку могли подстегнуть регуляторные изменения, которые ожидались в июле, но в последний момент были отложены до 1 октября 2026 года.

Россияне оформили ипотечных кредитов на 475,1 млрд рублей в июне — это на 47,3% больше, чем в мае. Кроме того, в июне на 8,7% вырос средний чек по кредиту, до 4,79 млн рублей, что, по словам партнера компании FTPartners Дмитрия Тарасова, может свидетельствовать о сокращении предложения со стороны застройщиков и о готовности населения брать квартиры по высоким ценам. Всего в июне банки выдали населению 99,1 тысяч жилищных кредитов (+35,5% к прошлому месяцу).

«Как и ранее, нынешний рост (ипотечного сегмента — FM) связан исключительно с локальным фактором ожидания негативных изменений в программах льготной ипотеки. Однако в этот раз рост объемов сопровождался весьма значительным приростом среднего чека (+9% против 3-4% ранее), что, с одной стороны, свидетельствует об ограничении рыночного предложения, а с другой стороны, готовности покупателей к сделке по высоким ценам, лишь бы заключить ее на льготных условиях», — следует из слов эксперта.

Сегмент автокредитования в июне продемонстрировал слабую динамику, прибавив 1,4% за месяц. Банки выдали населению 175,3 млрд рублей, следует из данных Frank RG и Автостата. Средний чек почти не изменился (+0,1%) и составил 1,55 млн рублей. В мае россияне оформили 112,6 тысяч автокредитов, за счет чего в количественном выражении сегмент прибавил 1,2%. По словам Тарасова, рынок автокредитов стабилизировался на вполне высоких уровнях как по объемам, так и по числу сделок и среднему чеку.

«В июле на рынок автокредитов может повлиять ситуация на топливном рынке, как в части выбора марок автомобилей, так и изменения потребительского поведения в целом в отношении транспортных предпочтений (например, каршеринг или общественный транспорт)», — полагает он.

Наконец, россияне оформили кредитов наличными на 494 млрд рублей в июне (+2,93% к маю). При этом если в количественном выражении сегмент сократился на 2,6%, до 2,41 млн оформленных сделок, то средний чек, наоборот, вырос на 6%, до 204,9 млн рублей. Сегмент достиг своего насыщения в текущих макроэкономических условиях и большего роста объемов в июле ждать не стоит, резюмирует эксперт. Что касается POS-кредитования, то его объем выдач за июнь достиг 22 млрд рублей, прибавив 11,3% к маю. Средний чек вырос на 3,7%, до 73,5 тысяч рублей. Всего в июне было выдано 299,3 тысяч POS-кредитов, что на 7% больше, чем в прошлом месяце.