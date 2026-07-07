Резкое повышение ставок по краткосрочным вкладам объяснили

Повышение ставок по краткосрочным вкладам на три месяца крупнейшими российскими банками объясняется двумя ключевыми причинам – спросом населения на такие депозиты, а также сложностью планирования на долгосрочный период. Об этом НСН заявил финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев.

По его мнению, очередное снижение ключевой ставки удивило участников рынка, при этом никто из них не берется делать точные прогнозы на будущее, горизонт планирования практически отсутствует.

Еще один важный фактор – это конкуренция за средства россиян, на фоне которой банки стремятся сделать все возможное, чтобы люди не снимали деньги, не тратили их, а оставляли на депозитах, пояснил Разуваев.

«Сейчас такие вклады очень востребованы, да и вообще в начале 1990-х люди почти всегда клали деньги на три месяца, потому что тогда была очень большая неопределенность и со ставками, и с политикой, Ельцин сидел не очень уверенно», — отметил аналитик на примере.

Напомним, на днях крупные игроки российского банковского сектора скорректировали процентные ставки по краткосрочным вкладам. Так, по средний процент по трехмесячным вкладам в двадцати ведущих банках страны достиг 13,5% годовых. Это незначительное увеличение по сравнению с показателем 19 июня, когда ставка составляла 13,44%. При этом ставки по депозитам с более продолжительным сроком хранения снижаются, доходность по вкладам сроком на шесть месяцев сократилась на 0,08 процентного пункта, а по годовым вкладам – на 0,07 процентного пункта.