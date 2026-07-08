Россиянам назвали способ экономии на «коммуналке»

Снизить расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) можно не только за счет экономии электричества в квартире, но и через сокращение общедомового потребления, рассказали «Газете.Ru» аналитики разработчика световых систем LBS.

Например, «умный свет» в подъезде может работать по датчикам движения и освещенности: включаться только при необходимости и учитывать уровень естественного света. Дополнительную экономию дают LED-светильники, потребляющие меньше электроэнергии, чем лампы накаливания. В рублях экономия на общедомовых расходах может составлять от 50 до 250 рублей в месяц в зависимости от региона и площади квартиры. Если в доме есть подземный паркинг, эффект может быть заметнее.

Для перехода на новый тип освещения жильцам нужно согласовать решение с управляющей компанией (УК) и провести общедомовое голосование.

Экономить можно и внутри квартиры. По оценке аналитиков Aqara.ru, датчики движения и освещенности помогают снизить расходы на электричество примерно на 100 рублей в месяц в типовой квартире. Особенно полезны такие решения в коридорах, гардеробных и санузлах, где свет часто забывают выключить.

Еще один источник экономии — теплый пол. Умные термостаты и датчики температуры позволяют снижать обогрев ночью или в отсутствие жильцов и включать его к возвращению домой. Здесь экономия может достигать 50 процентов.

Также они посоветовали установить датчики протечки и системы автоматического перекрытия воды, которые могут помочь избежать крупных расходов на ремонт, в том числе в соседской квартире.

Ранее россиянам посоветовали при выборе квартиры обращать внимание не только на ее метраж, но и на транспортную доступность, близость к школам, детсадам, поликлиникам. В противном случае их могут ждать переплаты.