Попытки поймать идеальный курс для приобретения американской валюты в большинстве случаев оказываются неоправданными, поскольку ожидание мифического «лучшего момента» зачастую приносит больше вреда, чем пользы.

Об этом в интервью изданию «Газета.ру» рассказал инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин, сообщает ИА DEITA.RU.

По мнению специалиста, алгоритм действий при покупке иностранных денежных знаков должен выстраиваться не вокруг графиков и котировок, а исходя из конкретных задач инвестора. Если потребность в валюте носит сугубо прикладной характер, например, планируется заграничная поездка или необходимо оплатить обучение за рубежом на предстоящий семестр, откладывать обмен нет никакого смысла.

Как правило, речь идет о сравнительно небольших суммах, и потенциальная выгода от попытки угадать движение рынка будет полностью нивелирована потраченным временем и нервным напряжением. В таких бытовых сценариях гораздо рациональнее совершить конвертацию здесь и сейчас. Совершенно иную стратегию эксперт предлагает тем, кто рассматривает иностранную наличность как инструмент для сохранения и преумножения капитала.

Для долгосрочных вложений прямая покупка банкнот является наименее эффективным решением. Вместо того чтобы хранить физические купюры, предпочтение следует отдать современным валютным и квазивалютным финансовым инструментам.

Такой подход позволяет полностью исключить инфраструктурные риски, связанные с возможным ограничением доступа к счетам, а также избежать скрытых потерь на двойной конвертации. Кроме этого, аналитик напоминает о факторе инфляции: любая валюта, хранящаяся в виде кеша, неизбежно теряет свою покупательную способность под воздействием инфляционных процессов в стране-эмитенте, будь то США или государства еврозоны.

Тем не менее определенные временные закономерности на рынке все же существуют, хотя их влияние постепенно ослабевает. Рассматривая годовой горизонт планирования, Александр Бахтин отмечает, что статистически наиболее благоприятные условия для входа в валюту традиционно складываются в период с февраля по апрель.

Однако стоит учитывать серьезную оговорку: в последние несколько лет классические сезонные циклы, продиктованные торговым балансом страны, проявляются значительно слабее, чем это было принято считать ранее.

Если говорить о более коротких дистанциях внутри месяца, то некоторую выгоду можно извлечь, совершая операции в самом его конце. К этому времени российские экспортеры активно выходят на рынок с предложением иностранной выручки, так как наступает налоговый период и компаниям требуется аккумулировать рубли для расчетов с бюджетом.

Избыточное предложение долларов и евро со стороны крупного бизнеса может локально укрепить национальную валюту. Впрочем, эта рыночная механика тоже имеет свои пределы. При возникновении масштабного негативного фона для российских активов данная закономерность перестает работать, поскольку панические настроения инвесторов легко перевешивают стандартный приток экспортной выручки, заключил специалист.