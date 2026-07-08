Wildberries ввел новые правила для покупателей: что изменилось

С начала июля крупнейший российский маркетплейс Wildberries внедрил масштабный пакет изменений в пользовательское соглашение, существенно изменивший процесс совершения покупок и возврата товаров.

Ключевой целью новшеств стала борьба с «массовой арендой вещей», когда недобросовестные пользователи заказывали одежду ради бесплатных фотосессий, сообщает ИА DEITA.RU.

С 7 июля правила отказа от заказов стали жестче: если покупатель забрал вещь домой без объективных причин вроде брака, площадка получила право удерживать комиссию за обратную логистику из суммы выплаты. Базовые возвраты по гарантии качества остаются бесплатными, однако механизм оспаривания стал строже к состоянию упаковки.

Параллельно изменилась архитектура финансовых расчетов. Компания отказалась от мгновенного размораживания средств после выхода клиента из пункта выдачи. Теперь зачисление денег требует подтверждения логистики о прибытии посылки на склад и верификации продавцом сохранности комплектации, что увеличило время ожидания средств покупателями на один-два рабочих дня.

Заметные перемены коснулись и трансграничной торговли. Заказы у иностранных селлеров переведены в категорию официальной электронной коммерции, что повлекло начисление таможенных пошлин и НДС прямо в корзине.

Кроме этого, маркетплейс ушел от безусловной постоплаты: опция оплаты при получении заблокирована для пользователей с низким рейтингом выкупа (менее 50–70%), которым теперь принудительно выставляется требование полной предоплаты. Для дорогостоящей электроники и сложной бытовой техники правило стопроцентной предоплаты стало обязательным абсолютно для всех категорий покупателей.