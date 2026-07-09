Почему накопления россиян не спасают от финансовых потрясений

Финансовая подушка постепенно перестает быть редкостью для россиян, однако ее размер по-прежнему остается главной проблемой. Исследование показало: накопления на случай непредвиденных расходов есть у большинства жителей страны. Но для многих такой запас окажется лишь временной защитой: в случае потери дохода он иссякнет в течение месяца. Эксперты отмечают, что культура сбережений постепенно укрепляется, однако между желанием людей создать надежный резерв и реальными возможностями по-прежнему сохраняется заметный разрыв. Именно поэтому наличие «подушки» еще не означает настоящей финансовой устойчивости.

Россияне стали заметно чаще откладывать деньги на случай непредвиденных расходов. Согласно свежему исследованию двух финансовых групп, накопления есть у 60% жителей страны. Однако за этой обнадеживающей цифрой скрывается менее оптимистичная картина. Каждому четвертому финансовой подушки хватит не более чем на месяц без дохода, каждому шестому — на один–три месяца, а запасом более чем на полгода располагают лишь 6% опрошенных.

При этом ожидания россиян значительно выше их нынешних возможностей. Большинство считают, что финансовый резерв должен позволять прожить без доходов значительно дольше, однако сформировать такой запас удается далеко не всем.

Партнер коммуникационного агентства «Голдман и По» Ахмед Юсупов полагает, что показатель в 60% можно назвать умеренно позитивным. По его словам, за последние годы доля россиян, имеющих финансовую подушку, заметно выросла, что свидетельствует о постепенном укреплении финансовой дисциплины и культуры сбережений. Вместе с тем наличие накоплений еще не означает, что их достаточно для преодоления серьезных жизненных трудностей.

«Это типичная картина переходного периода в экономике: сберегательная культура формируется быстрее, чем растет реальный объем накоплений», — отмечает эксперт.

Юсупов также подчеркивает, что при формировании личного резерва, ориентироваться следует не на фиксированную сумму, а на собственные доходы или обязательные ежемесячные расходы. По его мнению, минимальным безопасным запасом можно считать резерв на три–четыре месяца, а оптимальным — на шесть–девять месяцев. Именно такой подход позволяет учитывать и инфляцию, и индивидуальную структуру расходов каждой семьи.

О том, что размер «подушки» важнее самого факта ее наличия, говорит и партнер B&C Agency Артём Романюк.

«Запаса всего на один месяц чаще всего недостаточно. В случае потери работы или других непредвиденных расходов этого времени может не хватить для восстановления доходов», — считает он.

Эксперт добавляет, что ориентироваться лучше не на фиксированную сумму, а на собственные ежемесячные расходы. Классическим ориентиром остается резерв на три–шесть месяцев, а семьям с детьми, ипотекой или нестабильным доходом разумно иметь запас как минимум на полгода.

Исследование также показало заметные различия между регионами. Наибольшая доля жителей, имеющих финансовую подушку, зафиксирована в Ростовской области. Следом идут Санкт-Петербург и Красноярский край. При этом есть регионы, где многие жители пока только планируют начать формировать накопления.

Эксперты объясняют такую разницу сразу несколькими факторами. Это не только уровень доходов, но и стоимость жизни, стабильность занятости, структура региональной экономики и финансовые привычки населения. Ахмед Юсупов отмечает, что в регионах с более предсказуемым рынком труда и устойчивой занятостью людям проще регулярно откладывать деньги, тогда как высокая доля неформальной занятости или значительные повседневные расходы существенно ограничивают возможности для накоплений.

Эксперт «Сравни» Лиана Кадырова также обращает внимание, что наличие накоплений еще не означает высокой финансовой устойчивости. По ее мнению, культура сбережений постепенно укрепляется, однако между фактом существования финансовой подушки и ее достаточностью сохраняется заметный разрыв.

«Оптимальным ориентиром по-прежнему остается запас на шесть месяцев обязательных расходов, особенно при наличии кредитных обязательств», — подчеркивает она.

Эксперт добавляет, что размер накоплений стоит регулярно корректировать с учетом инфляции.