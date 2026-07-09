Пенсионерам разъяснили порядок получения налоговых льгот

Граждане пенсионного и предпенсионного возраста в России имеют право на освобождение от налога на имущество, земельный вычет и ряд других льгот.

Об этом РИА Новости сообщили в Минфине России.

В ведомстве уточнили, что льгота по налогу на имущество распространяется на один объект каждого вида.

«Льгота распространяется на один объект капитального строительства каждого вида: жилой дом, квартира, гараж, машино-место», — перечислили в министерстве.

Если у гражданина в собственности два однотипных объекта, освобождение применят к тому, где сумма налога выше.

Чтобы перенести льготу на другой объект, необходимо подать заявление через личный кабинет налогоплательщика или МФЦ.

Пенсионерам также доступен вычет по земельному налогу на шесть соток. Если площадь участка не превышает этого размера, налог не начисляется вовсе.

При превышении налог рассчитывается только с оставшейся площади.

В Минфине также напомнили, что государственные пенсии и социальные доплаты к ним не облагаются подоходным налогом. Кроме того, пенсионеры могут переносить остаток имущественного вычета при покупке жилья на три предшествующих года.

Региональные власти вправе вводить дополнительные льготы, в том числе по транспортному налогу. Уточнить их перечень можно через сервис ФНС.

Юрист Андрей Лаврентьев рассказал, что пенсионерам до конца лета стоит проверить актуальность документов, чтобы избежать задержек выплат или их временной приостановки.