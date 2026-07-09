За последнее время в России резко ужесточился финансовый мониторинг, напрямую затрагивающий граждан с наличными сбережениями.

Об этом всех вкладчиков предупредил экономист Герман Ткаченко, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснил эксперт, теперь любая крупная сумма без документального подтверждения её происхождения гарантированно приводит к блокировке попытки снятия с депозита из-за жёстких требований законодательства о противодействии легализации доходов.

Сегодня если вкладчик снимает деньги в одном банке и пытается внести их наличностью в другой в тот же день, система помечает это как подозрительный транзит капитала. Пороги для проверок снизились до 600 тысяч рублей, а при суммах свыше миллиона подтверждение источника дохода требуется практически всегда. Поскольку регулятор жёстко наказывает банки за непрозрачные операции, те предпочитают перестраховываться и блокировать средства на депозитах.

Экономист отметил, что теперь для того, чтобы избежать заморозки средств при их переносе со вклада, обладателям сбережений нужно заранее подготовить бумажный архив документов. Главным доказательством служит расходный кассовый ордер со старого счета.

Что такое справка о доходах по форме банка и для чего нужна: понятная инструкция

Также необходимо заблаговременно оформлять справку 2-НДФЛ или декларацию, подтверждающие официальный доход. Если средства получены от продажи имущества, необходим договор купли-продажи с актом приема-передачи, а в случае наследства или крупных подарков — нотариально заверенные свидетельства.