Россиянам напомнили о поменявшихся правилах для оформления пенсии

Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия») рассказал RT о том, что Минтруд приказом от 19 февраля 2026 года № 77н утвердил обновлённый перечень бумаг для оформления пенсионных выплат.

«Документ начал действовать 7 июля и пришёл на смену перечню 2021 года. Под его действие попадают страховые пенсии, фиксированная выплата к ним, накопительные пенсии и выплаты по линии государственного обеспечения, все требования теперь собраны в едином акте. Читателей обычно смущает формулировка про документы, которые удостоверяют личность, возраст, гражданство и место жительства. На практике за этим перечислением скрывается привычный паспорт гражданина России. Он один подтверждает сразу четыре позиции, дополнительных справок о возрасте из органов ЗАГС или о регистрации из полиции собирать никто не попросит», — объяснил Говырин.

По его словам, у ребёнка младше 14 лет роль удостоверения играет свидетельство о рождении, у военнослужащего служебное удостоверение личности, у иностранного гражданина вид на жительство.

«Немалый массив данных Соцфонд получает без участия заявителя. Информация о стаже, зарплате, инвалидности и периодах занятости уже хранится на индивидуальном лицевом счёте и в государственных информационных системах. Человеку остаётся донести лишь то, что туда не попало, скажем подтверждение занятости за границей. Самая необычная часть приказа касается детей, появившихся на свет спустя 300 и более дней после смерти супруга их матери. Такие ситуации возникают при использовании вспомогательных репродуктивных технологий, когда зачатие происходит с применением ранее замороженного биоматериала», — отметил парламентарий.

Темпы роста пенсий в России оценили

Он добавил, что для оформления выплаты потребуются свидетельство о рождении, подтверждение брака матери с умершим, судебный акт об установлении факта отцовства и доказательства того, что мужчина при жизни планировал стать отцом.

«Роль таких доказательств выполняют согласие на применение репродуктивных технологий и договор с медицинской организацией о хранении клеток, эти же материалы ранее исследовал суд. Обратиться за пенсией разрешается через Госуслуги, клиентские службы Соцфонда и МФЦ», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что все виды пенсий повысят в России в 2027 году.