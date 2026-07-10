Пенсионеры в России стали чаще искать работу

За последние 4 года количество резюме от кандидатов предпенсионного, пенсионного возраста и зумеров выросло более чем в полтора раза. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики hh.ru.

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За 2022-2026 года молодежный сегмент 14–30 лет вырос с 2,49 до 4,51 миллиона резюме (прибавил 81 процент). Также стали чаще искать работу и представители «серебряного возраста» — группа старше 50 лет расширилась со 342 до 584 тысяч резюме (плюс 70 процентов).

Аналитики констатировали, что потребность экономики в кадрах остается высокой (только с начала года компании искали более четырех миллионов работников), безработица — низкой, а свободный резерв рабочей силы — все более ограниченным. В этих условиях отдельное значение молодежь, которая только входит в занятость, а также соискатели постарше, которые могут продлевать трудовую активность и закрывать часть замещающего спроса.

«Таким образом, на фоне демографического сжатия и высокой замещающей кадровой потребности молодежь и "серебряный возраст" закрывают разные аспекты кадровых потребностей. Молодые кандидаты формируют будущий кадровый поток. Кандидаты "серебряного возраста" позволяют удерживать компетенции и смягчать разрыв между выбытием опытных работников и подготовкой новых», — пояснила директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.

Как показали опросы «Сити21» и hh.ru, с января по начало июня 2026 года медианная ожидаемая зарплата в России составила 82,5 тысячи рублей, однако в ряде сфер показатель значительно превысил эту планку. Так, самые высокие финансовые запросы оказались у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга. В этом сегменте медианная ожидаемая зарплата достигла 160,6 тысячи рублей в месяц. В топ-3 также вошли представители высшего и среднего менеджмента (154 тысячи) и работники строительной отрасли (104,5 тысячи).