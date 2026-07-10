В России появились новые схемы обмана с криптовалютой

ВТБ предупредил о появлении новых схем инвестиционного мошенничества, связанных с криптовалютой и международными переводами. Об этом в банке рассказали изданию РБК.

В ВТБ подчеркнули, что в 2026 году мошенники стали активно использовать интерес россиян к современным финансовым инструментам. Раньше преступники чаще всего создавали классические финансовые пирамиды. Теперь же методы обмана изменились и стали более персонализированными.

Специалисты банка выделили два основных сценария мошенничества. Первая схема начинается со знакомства с фальшивым финансовым консультантом в социальных сетях или мессенджерах. Он предлагает жертве вложиться в «надежную» платформу.

На первых этапах человеку даже дают вывести небольшую тестовую прибыль, чтобы усыпить бдительность. Однако как только сумма взносов становится по-настоящему крупной, доступ к деньгам блокируется. Чтобы забрать средства, мошенники начинают требовать новые переводы - якобы на оплату вымышленных налогов, страховок или комиссий, после чего перестают выходить на связь.

Второй популярный метод строится вокруг зарубежных электронных кошельков. Злоумышленники убеждают человека открыть такой кошелек и перевести туда деньги для покупки акций или криптовалюты. В реальности средства сразу уходят на счета преступников. Кроме того, во время регистрации мошенники выманивают у жертвы фотографии и паспортные данные, которые потом используют для других махинаций.

В ВТБ отмечают, что у всех подобных схем есть общие признаки. Преступники всегда гарантируют высокую доходность без рисков, постоянно торопят, давят психологически и требуют отправлять деньги на личные карты или на иностранные счета.

Представители банка призывают сразу отказываться от любых сделок, если предлагается перевести деньги незнакомцам или использовать сомнительные платежные сервисы. Любую информацию от третьих лиц необходимо тщательно перепроверять.

Ранее аналитики сообщили ТАСС, что с начала 2026 года мошенники обманули криптоинвесторов на один миллиард долларов. Хакеры украли больше всего денег, взломав специальные цифровые шлюзы («мосты»), которые связывают разные блокчейны и позволяют переводить криптовалюту между ними.