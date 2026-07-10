Названа частая ошибка россиян при покупке долларов

В условиях нестабильности на финансовых рынках российские граждане систематически совершают одну и ту же стратегическую ошибку, приобретая американскую валюту в моменты ее пиковой стоимости.

Об этом в комментарии «Газете.ру» рассказал инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин, передает ИА DEITA.RU.

По словам аналитика, подобные иррациональные действия традиционно продиктованы массовой паникой или ажиотажем, когда инвесторы поддаются эмоциям вместо холодного расчета. Эксперт подчеркнул, что само по себе накопление наличной иностранной валюты представляет собой крайне спорную финансовую стратегию, если за ней не стоит конкретная практическая необходимость, например, предстоящее лечение за рубежом, оплата обучения или запланированная поездка.

Более того, владение физическими банкнотами несет в себе скрытые технические риски. Граждане часто забывают о том, что кредитные организации могут категорически отказаться принимать купюры обратно даже при наличии малейших дефектов: потертостей, заломов, случайных чернильных отметин или надрывов.

Долгосрочная востребованность доллара среди населения будет находиться в прямой зависимости от эволюции геополитической обстановки. Как полагает специалист, текущий статус американской валюты как токсичного актива сохранится до тех пор, пока действуют жесткие санкционные барьеры, инфраструктурные ограничения, а также запреты на трансграничные переводы и привычные брокерские операции с иностранными инструментами. Если эти препятствия будут последовательно устранены, доллар неизбежно вернет себе часть утраченного доверия и вновь станет пользоваться высоким спросом у россиян.

Россиянам дали совет на фоне снижения курса доллара

Однако полного возврата к докризисным реалиям ожидать не приходится. По оценке Александра Бахтина, даже через пятилетний горизонт планирования американская валюта вряд ли полностью исчезнет из структуры сбережений граждан. Тем не менее безусловного и безоговорочного доверия, которое наблюдалось до 2022 года, она уже не получит никогда.

Психологический перелом заставил частных инвесторов пересмотреть свои подходы к формированию личных резервов, сделав их более осторожными и диверсифицированными. На смену слепой вере в надежность одной конкретной мировой резервной валюты приходит прагматичное распределение капитала между различными классами активов для минимизации рисков.