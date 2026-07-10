Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером со скепсисом оценил инициативу о введении в России добровольного совместного налогообложения супругов. Специалист отметил, что, несмотря на социальную направленность законопроекта, предложенный механизм совместной декларации НДФЛ содержит серьезные методологические нюансы. По мнению аналитика, на практике такая мера может стать инструментом оптимизации платежей преимущественно для граждан с высокими доходами и потребует значительной доработки фискальных подходов.

Ранее парламентарий от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев направил на отзыв в правительство законопроект, позволяющий супругам объединять свои доходы, вычитать положенные льготы, а затем делить получившуюся сумму пополам для расчета НДФЛ по прогрессивной шкале. Гусев подчеркнул, что такой подход логичен для семей с общим бюджетом, и каждая пара сможет самостоятельно оценивать финансовую выгоду от подачи совместной декларации. Инициатива не затрагивает доходы из зарубежных источников и не применяется, если один из партнеров не является налоговым резидентом РФ.

Комментируя инициативу, Беляев указал на то, что в предложении происходит совмещение понятий доходов и расходов, из-за чего экономический эффект от новации распределится неравномерно.

С точки зрения методологии деление доходов супругов пополам выглядит спорно, так как традиционно налог уплачивается с индивидуального заработка, а не с расходной части семейного бюджета. В предложенном механизме заложен вполне понятный прагматичный расчет. Если у одного из супругов доход высокий, а у второго — существенно ниже, то при объединении и последующем делении бюджетов общая налоговая нагрузка на конкретную семью заметно снизится. Плательщик с высокими доходами сможет переместиться из более высокой категории прогрессивной шкалы на ступень ниже. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

Вместе с тем экономист подчеркнул, что реализация проекта потребует серьезной перестройки администрирования и может создать дисбаланс в доходах государственной системы.

«У нас налоговым агентом выступает работодатель, который автоматически перечисляет НДФЛ. Как технически объединять эти потоки от разных компаний, администрировать этот процесс и проверять декларации — большой вопрос. Если вводить понятие семейного бюджета, то нужно полностью пересматривать шкалу и устанавливать специальные ставки для общего дохода, иначе это нарушает общую логику налогообложения. В текущем же виде этот добровольный порядок может превратиться в доступный механизм снижения налоговой нагрузки для высокодоходной части населения, что в конечном итоге способно существенно сократить плановые поступления в бюджет».

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